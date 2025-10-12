おそらく、世界でもっとも多くの人々が手に入れたいと思っている車が、この2台だろう。しかも、この2台は、あなたが考えるよりずっと多くの共通点を持ち合わせている。さて、マクラーレン初のハイパーカーは、フェラーリの頂点に位置するモデルのポジションを受け継ぐことができるのだろうか？【画像】最高峰に位置するフェラーリ250GTOとマクラーレンF1（写真6点）一見したところ、2台の比較は成立しないように思える。1960年代初