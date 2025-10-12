好きな男性が通っている店の食事がどうしても口に合わないこともあると思います。できれば、お店や男性の味覚を否定せずに、自分好みでないことを伝えたいところです。そこで今回は『オトメスゴレン』の女性読者の声を参考に、「男性に案内された店の食事が、とんでもなくマズかったときのリアクション」を考えてみました。【１】「今度は私の好みの店に連れていくね！」と違う店に誘う「自分で男性を変えないとダメ」（３０代女性