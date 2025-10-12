Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¡Ê·ó¡¦Ä«Á¯Ì±¼ç¼çµÁ¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¡Ë¤Ï10Æü¡¢ÅÞÁÏÎ©80¼þÇ¯¤Î¹Ô»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¿¾í¤òË¬Ìä¤·¤¿¥í¥·¥¢Í¿ÅÞ¡ÖÅý°ì¥í¥·¥¢¡×¤Î¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ°Ñ°÷Ä¹¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤Î¶¯²½¤äÅÞ´Ö¸òÎ®¤Î³ÈÂç¡¢¹ñºÝ¡¦ÃÏ°è¾ðÀª¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¶âÀµ²¸»á¤Ï¡¢¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ»á¤ò¡ÖÆ±»ÖÅª¤«¤ÄÍ§¹¥Åª¤Ë´¿·Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¡Öº£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ï¡¢Ä«¥íÎ¾¹ñ´Ø·¸¤ò