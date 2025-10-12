１０月１２日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１２頭立て）は、単勝１・７倍の圧倒的１番人気に支持されたイクシード（牝、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）が、デビュー戦を白星で飾った。２２、２３年のＪＲＡ年度代表馬に輝いたイクイノックスの全妹という超良血馬で、ゴールの瞬間はスタンドから拍手と歓声が沸き上がった。勝ち時計は２分０秒２（良）。大外の１２番枠からスタートはひと息だったが、