◆米大リーグ地区シリーズ第５戦ブルワーズ３―１カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ナ・リーグ中地区２位から頂点を狙ったカブスが１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦で、同地区王者のブルワーズに敗れて敗退が決まった。「４番・右翼」でフル出場した鈴木誠也外野手（３１）は２回にソロを放ちチーム唯一の得点をたたき出したが４打数１安打