¢¡½©µ¨ÂçºåÉÜÂç²ñ¢¦·è¾¡¶áÂçÉÕ¡½Âçºå¶Í°þ¡Ê£±£²Æü¡¦£Ç£Ï£Ó£Á£Î£Ä£ÏÆî¹Á¡Ë·è¾¡¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶áÂçÉÕ¤ÏµÈ²¬Íèµ±Åê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î¤ª¤¤¡¢¾®µ×ÊÝÀ®°©¡Ê¤»¤¤¤¢¡¢£²Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Âçºå¶Í°þ¤ÏÍè½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÂ®£±£µ£²¥­¥í±¦ÏÓ¤ÎµÈ²¬´Ó²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î½©À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡Ú¶áÂçÉÕ¡Û¡ÊÀè¹¶¡Ë£±¡Ê»°¡Ë¾®µ×ÊÝÀ®°©£²¡ÊÍ·¡ËËÌËÜÂç¶õ£³¡ÊÆó¡Ë