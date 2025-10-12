◆米大リーグ地区シリーズ第５戦ブルワーズ３―１カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ナ・リーグ中地区王者のブルワーズが１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えたカブスとの第５戦を制して、地区シリーズ突破と、１３日（同１４日）からドジャースと戦うナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。本拠地で２連勝発進してから敵地で２連敗を喫したが、再び本拠地に戻っ