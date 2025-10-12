HKT48の公式サイトが11日に更新。13日から18日までの劇場公演を中止すると発表した。「いつもHKT48へ温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます」と書き出して「このたび、2025年10月13日（月・祝）〜2025年10月18日（土）に開催を予定しておりました劇場公演につきまして、誠に残念ではございますが、中止とさせていただくこととなりました」と報告。「公演の再開を心待ちにしてくださっていた皆さまに、このような急なご