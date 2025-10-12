私はショウコ（35）。夫のタケシ（35）とケイ（小6）、ユキ（小4）の4人家族です。今日は義実家の食事会に呼ばれています。義両親と義実家に同居している義姉のユリカさんに義姉の子どもカイリくん（小3）。そして義両親のきょうだいが参加しています。みんな義実家まで車で30分くらいの距離。夫と結婚をしてから頻繁に呼んでもらい家族で参加していましたが、義姉が離婚して、義実家へ出戻ったあたりからトラブルが起こっています