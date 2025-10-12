Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤ÇÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿40ÂåÃËÀ­¡£¤¢¤ë ¡ÈÈëÌ©¡É¤òÊú¤¨¤Æ¶ì¤·¤ß¡¢10Âå¸åÈ¾¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ò¤Ò¤­¤³¤â¤Ã¤¿¡£20ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ç»à¤Î¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Í¦µ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡£µ­²±¤ò¤Ê¤¯¤¹¤Û¤É¤Î°û¼ò¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£»Å»ö¤âÂ³¤«¤ºÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤ÎÈ¾À¸¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Ë  ¡Ú²èÁü¡ÛÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹Ìî¤µ¤ó¤¬µ¯¤³¤·¤¿¤ª¤«¤·¤Ê¹ÔÆ° ¡Ò¸åÊÔ¡Ó »å¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë ¿¹Ìî¿®ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê45¡á²¾Ì¾¡Ë¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯