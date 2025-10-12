¡ã¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¥ì¥Ç¥£¥¹¥Û¥ó¥ÀºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þÅìÌ¾¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÀÅ²¬¸©¡Ë¡þ3281¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼36¡äÇ»Ì¸¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤¿¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¡£Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Î²ÏËÜ·ë¡¢1ÂÇº¹¤Ë¤Ä¤±¤ë·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤ÈÊ¡»³·ÃÍü¤ÎºÇ½ªÁÈ¤¬¸á¸å1»þ¤Ë1ÈÖ¥Ñ¡¼4¤«¤é¥Æ¥£¥ª¥Õ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡ÚLIVE¼Ì¿¿¡ÛÄ«¤ÏÌ¸¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹²ÏËÜ¤Î¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¡£2ÂÇÌÜ¤ò¥Ô¥ó¤½¤Ð2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ð