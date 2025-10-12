＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS最終日◇12日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、金谷拓実が日本勢最上位となるトータル11アンダー・7位タイにつけている。【LIVE】大ギャラリーを引き連れる松山英樹比嘉一貴はトータル10アンダー・10位タイ。米澤蓮はトータル9アンダー・15位タイ。松山英樹は13ホール消化時点で3ストローク伸ばし