¡ãSASÁª¼ê¸¢2ÆüÌÜ¡þ11Æü¡þ¥×¥ì¥¹¥È¥ó¥¦¥Ã¥ÉCC¡Ê¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¡Ë¡þ7237¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äPGA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥Ä¥¢¡¼¡ÊÊÆ¥·¥Ë¥¢¡Ë¤ÎÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£Æ£ÅÄ´²Ç·¤Ï¥Î¡¼¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦3¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¡¦1¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö80¡×¤È¥¹¥³¥¢¤òÊø¤·¡¢¥È¡¼¥¿¥ë13¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÇºÇ²¼°Ì¡Ê77°Ì¡Ë¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¡Ú¸½ÃÏ¼Ì¿¿¡ÛÃÓ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ¸¤­Êª¤òÈ¯¸«¡ª¥È¡¼¥¿¥ë8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ëº£µ¨½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦54ºÐ¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Á¥§¥¤¥«¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¡£