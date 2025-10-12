ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¤Ç¤Î¼«¸øÏ¢Î©Êø²õ¡£¹â»Ô»á¤ÎÁíÍý½¢Ç¤¤â¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ðÀª¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÅÞ¤Î¶î¤±°ú¤­¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡ÖÁíÍý»ØÌ¾¡×¤Ø³ÆÅÞ¤ÎÆ°¤­¼«¸øÏ¢Î©Êø²õ¤Ç¿·À¯¸¢¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡ÖÁíÍý»ØÌ¾¡×¤Ø³ÆÅÞ¤ÎÆ°¤­8Æü¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ø¤Î°§»¢¤ËË¬¤ì¤¿¹â»ÔÁíºÛ¡£¤½¤Î»þ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ...Î©·ûÌ±¼çÅÞÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡Ö¡Ø½ý¤â¤Î¤¬¤Ò¤È¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦É½¸½¤ÇÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Á¤ã