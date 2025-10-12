俳優のダイアン・キートンさんが死去した。７９歳だった/Jerod Harris/Getty Images North America（ＣＮＮ）独特のユーモアと唯一無二のスタイルで知られた俳優のダイアン・キートンさんが米カリフォルニア州で死去した。７９歳だった。プロデューサーのドリ・ラス氏が１１日、ＣＮＮに確認した。死因は現時点で明らかにされていない。ロサンゼルス消防局の報道担当者によると、消防は１１日、キートンさんの自宅から医療支援の要