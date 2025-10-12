血統馬ぞろいと評判だった１０月１２日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル＝１３頭立て）は単勝５番人気のヴィサージュ（牡、栗東・大久保龍志厩舎、父エピファネイア）がゴール前で差し切り、初勝利を挙げた。鞍上の藤岡佑介騎手＝栗東・フリー＝にとっては、ＪＲＡ通算１１００勝の節目となる勝利になった。なお、単勝１番人気だったワンダフルボンド（牡、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）は５着だった。勝ち時計は２分