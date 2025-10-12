BSテレ東で13日、午後4時54分からの「シネクラ！プラス」枠にて、「ジョン・ウィック」チームが結集して制作された、話題のアクション映画『Mr.ノーバディ』（2021年）が無料テレビ初放送される。【動画】新作『Mr.ノーバディ２』予告編『ジョン・ウィック』（2014年）の脚本家デレク・コルスタッドと制作のデヴィッド・リーチがタッグを組み、監督に、全編一人称で描かれたアクション映画『ハードコア』（2015年）で全世界か