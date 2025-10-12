シャキッとした歯ごたえと、自然な甘みがおいしい「れんこん」。旬の時期は、いつもよりお得に手に入るのもうれしいですよね！【画像で確認】人気料理家は「ピーマン」＋「肉1つ」でなに作る？ 手間いらずのメインを大公開！今日はそんなれんこんを、おうちで手軽に楽しめる料理家さんのレシピをご紹介。れんこんは皮ごと食べられるので、皮つきのまま調理するのも時短になっておすすめです。■【池田美希さんのレシピ】ひき肉とれ