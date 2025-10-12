Photo: 小野寺しんいち やばい、iPhone 17 Proでやるスナップ、超楽しい…。日常の中の、心惹かれた瞬間を切り取る。そんな撮影にはスマホのカメラがぴったりですが、特に役立つのがiPhoneの「望遠カメラ」です。 Photo: 小野寺しんいち 望遠カメラを使えば、余計なモノの写り込みをカットし、圧縮効果で写真