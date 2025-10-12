「人前で話すとき、つい緊張してしまう……」という経験は誰にもあると思いますが、もしかしたら「社交不安症」という病気かもしれません。身体的・精神的な症状が絡み合って、人間関係や仕事にも深刻な事態が起こります。 社交不安症とはどのような病気なのか、原因や症状、生活への影響について、「ペディ汐留こころとからだのクリニック」の近野先生に解説していただきました。 監修医師：近野 祐介（アンジェロ三田クリニ