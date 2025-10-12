河南省鄭州市の商業施設で、友人と共にグッズを購入しに来ていたグッズファンの李布丁さんが「バーチャル世界のキャラクターの缶バッジや縫いぐるみといった『グッズ』が私の本当の『友達』になり、私に寄り添い、たくさんのハッピーを与えてくれている。こうした感情のためになら、喜んでお金を使う」と話した。中国では近年、「グッズ経済」が消費の新たな注目ポイントとなっている。国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧