【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが10月11日に2ndミニアルバム『WE GO UP』をリリース。リリース日には渋谷と難波にてこのリリースを知らせる号外が配布され、話題を呼んでいる。 ■タイトル曲「WE GO UP」は、MV公開から1日で1,400万回再生を突破する大反響 2ndミニアルバム『WE GO UP』は、フォトブックの「WE Ver.」「GO Ver.」「UP Ver.」の3種と、メンバー別の肖像が盛り込ま