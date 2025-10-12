フジテレビでは、未来に向けたコンテンツを放送する長期キャンペーンの第1弾「アクションSDGsウィーク」を、13〜19日に実施する。EXIT13日は、夕方の報道情報番組『FNN Live News イット!』で、EXITのりんたろー。と兼近大樹が、能登復興支援のためボランティアに参加する姿に密着取材。2022年から「楽しくアクション!SDGs」アンバサダーを務めているEXITは、かつて能登半島でライブを行ったことがあり、思い出のその場所が大きな