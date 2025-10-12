モードで大人カジュアルなスタイリングを提案する【SOFFITTO（ソフィット）】がリブランディング。そして、2025年9月に【LUMINE新宿１】に新店舗をオープンさせました。新生「SOFFITTO」の2025年AWコンセプトは「ITALIAのフィルターを通して見たAMERICA」。さて、どんなワクワクするアイテムがそろっているのでしょうか。リブランディングを行なったディレクターの【平ゆかりさん】にもお話を伺いました。