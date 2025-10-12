コント日本一を決める「キングオブコント2025」で18代目王者に輝いたお笑いコンビ「ロングコートダディ」が12日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。決勝から一夜明けての心境を語った。タレントの峰竜太から紹介されるとスタジオからは大きな拍手と歓声が。歌手の和田アキ子から「昨日終わったとこ」と振られ、兎は「そうです。昨日です。もうチャンピオンなりたてで」と応じた。和田が「それで昨日から