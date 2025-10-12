脳の機能の衰えをバックアップする「予備脳」について解説します（写真：gladkov／PIXTA）【イラスト】脳機能の衰えをバックアップする「予備脳」のイメージ年を取っても頭がシャキッとして、「なんであの人、高齢なのにあんなに元気なの？」という人っていますよね。名城大学特任教授の遠藤英俊氏によれば、こうした人は、脳の一部の機能低下を補う「予備脳」が発達しているといいます。何歳からでも鍛えられるというこの「予備脳