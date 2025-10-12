東横インは、「東横INN三ノ輪駅」を11月10日に開業する。客室は、シングル、エコノミーシングル、プレミアムプラスルーム、ツイン、ハートフルシングルなど168室を設ける。また東横INN初となる高性能パソコンを備えたゲーミングルームを設け、ゲームのほか動画編集などのビジネス利用に対応する。館内は2階に朝食会場、駐車場は先着順で8台（機械式5台、平置き3台、車椅子用1台）を設ける。料金は、シングルは1泊1名あたり9,400円