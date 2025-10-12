ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤¬11Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£²­Æì¤Ç´®Ç½¤·¤¿¥é¥ó¥Á¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ò¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¢¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ªÆáÇÆ¶õ¹Á¤Ç¤¹¡×¤È²­Æì¤ËÌµ»öÅþÃå¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡ÖºÇ¶¯¤Î¾ë¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡¢¡¢¤³¤Á¤é¡ª²­Æì Ãæ¾ë¾ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»£±Æ¾ì½ê¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢Å·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤ÏÀ²¤ìÃË¤À¤Ê¤¢ ¤â¤¦¡ªÀÄ¶õ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö±Ñ¼ù¡ª¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡ÊÂç¾Ð¡Ë¡×¤È¼«¿È