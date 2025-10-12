１０月１２日の東京４Ｒ・２歳新馬（ダート１３００メートル＝１６頭立て）は、内田博幸騎手が騎乗したレイオブファイア（牡、美浦・加藤士津八厩舎、父ニューイヤーズデイ）が勝利。単勝３８・６倍の１０番人気だったが、低評価を覆し初陣を飾った。勝ちタイムは１分２０秒８（良）。速いスタートを決めるもダッシュがつかず道中は９番手を追走。直線で外に出されると、最後まで脚を伸ばし抜け出した。内田騎手は「ペースも流