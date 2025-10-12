米大リーグは１１日（日本時間１２日）、ナ・リーグ地区シリーズ第５戦でブルワーズ（中地区１位）がカブス（中地区２位）を３−１で下し、リーグ優勝決定シリーズ（ＬＣＳ）に進出する両リーグの４チームが決まった。ＬＣＳの日程も一部発表された。（デジタル編集部、以下時間は日本時間）ナ・リーグは１４、１５日に第１、２戦が行われる。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希が所属するドジャース（西地区１位）とブルワーズの