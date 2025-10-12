ブルワーズとリーグ優勝決定シリーズを戦うことが決まったドジャースは１１日（日本時間１２日）、ドジャースタジアムで全体練習を行った。球団が様子を公開し、選手たちからは笑みがあふれた。フィリーズとの死闘サヨナラ勝利から２日後、ドジャースタジアムでは選手たちが体を動かした。練習前にオンラインで取材に応じたロバーツ監督は、球場のビジョンでブルワーズ−カブス戦の映像を流しながら練習することを明言。対戦相