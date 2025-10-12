サンリオピューロランドは、11月7日（金）〜12月25日（木）の期間、クリスマスイベント「Puroland Illumination Christmas」を開催する。【写真】人気アトラクションにJOCHUMが登場！クリスマスイベントの詳細■リトルツインスターズ50周年も注目今回開催される「Puroland Illumination Christmas」は、サンリオキャラクターたちが愛情をこめて用意した“星の贈り物”をテーマに、心あたたまるひとときを届ける期間限定のク