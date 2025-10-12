¡ÖÆ±¤¸ÆüËÜ¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÅ¨¡×½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤(²­Æì¸©½Ð¿È)¤¬Î¤µ¢¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢²­Æì¤Ç¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖParadise¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¿¿¤ÃÀÄ¤Ê¶õ¤È³¤¤ä¡¢³¤¤ËÀø¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥´¤Çµº¤ì¤ë¿§Á¯¤ä¤«¤Êµû¤ò»£¤Ã¤¿Æ°²è¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£BGM¤ä¸ú²Ì²»¤ò»È¤ï¤º¡¢³¤¤Ë¤Ö¤¯¤Ö¤¯¤ÈÀø¤ë²»¤ä¸ÆµÛ²»¡¢É÷¤Î²»¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Á³¤òÅÁ¤¨¤Æ¿·Á¯¤À¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤¤