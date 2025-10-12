１０日午後９時４０分頃、福島県西会津町のＪＲ磐越西線尾登駅で、クマが駅構内にいるのを回送列車の運転士が目撃した。県警喜多方署の発表では、体長約５０センチ。同駅は無人駅で、列車はそのまま通過し、その後の行方は不明。このほか、喜多方市関柴町上高額の民家で１１日未明、屋外の防犯カメラのライブ映像に体長約１・５メートルのクマが映し出されているのを住人が発見するなど、１０日から１１日にかけてクマの目撃情