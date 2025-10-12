カブスは１１日（日本時間１２日）、敵地ミルウォーキーで行われたブルワーズとの地区シリーズ第５戦に１―３で敗れ、通算成績２勝３敗で無念の敗退が決まった。２連敗からの３連勝はならなかった。「４番・右翼」で先発出場した鈴木誠也外野手（３１）は意地を見せた。１点を先制された直後の２回の攻撃で、先頭打者だった鈴木は２番手右腕・ミジオロウスキーが１ボールから投じた２球目の直球を完璧に捉え、右中間にある自軍