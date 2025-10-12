◇自動車レーススーパーフォーミュラ第１０戦（１２日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）ノックアウト方式の予選を行った。Ｑ１をトップタイムで通過した牧野任祐（ドコモ・チーム・ダンディライオン・レーシング）はＱ２でも１分２２秒１２３のベストタイムをマーク。今季２度目、通算４度目のポールポジションを獲得。現在、ドライバーズランキングで４位の牧野はポールを獲得して３点を加点して８１点（ト