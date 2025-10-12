◆米大リーグ地区シリーズ第５戦ブルワーズ３―１カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が１１日（日本時間１２日）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦に「４番・右翼」でスタメン出場し、一時同点となるポストシーズン３号ソロを放ったが、空砲に終わり、チームは敗退が決定した。試合後、取材に応じた鈴木は「まだ気