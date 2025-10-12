◆米大リーグ地区シリーズ第５戦ブルワーズ３―１カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）カブス・今永昇太投手は２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦にブルペン待機したが、登板機会はなく、チームは敗れて今季終了となった。試合後、取材に応じた左腕は「正直言って通用しなくなってきてる。それはもう紛れもない事実なんで。これは体感ではなくて、いろ