【平成球界裏面史近鉄編１２５】平成１５年（２００３年）、秋のドラフトで自由獲得枠での近鉄入団。香月良太にとっては、福岡・柳川高から東芝を経て即戦力の期待を背負ってのプロ入りだった。だが、右肩のコンディションが思わしくなく１年目のシーズンは球団消滅直前の１試合のみに終わった。平成１６年（０４年）９月２３日、オリックス・ブルーウェーブ戦（大阪ドーム）で７回から３番手で救援登板し２回４失点。これが香