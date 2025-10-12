´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤ÎËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¡¦±üÊæ¹â³Ù¤Ç³°¹ñ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë2¿Í¤¬ÁøÆñ¤·1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´ôÉì¸©¹â»³»Ô¤Î±üÊæ¹â³Ù¤Ç³°¹ñ¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë2¿Í¤¬ÁøÆñÃËÀ­1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¢1¿Í¤ÏÄãÂÎ²¹¾É¥Ø¥ê¤ÇÈÂÁ÷¤Ø 11Æü¸á¸å7»þ²á¤®¡¢¹â»³»Ô±üÈôÂÍ²¹Àô¶¿¿Àºä¤ÎÊæ¹â³Ù»³ÁñÉÕ¶á¤Ç¡Ö7¿Í¤ÇÅÐ»³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬3¿Í¤¬ÅþÃå¤·¤Ê¤¤¡×¤È»³Áñ¤Î½¾¶È°÷¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »³³Ù·ÙÈ÷Ââ¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢12Æü¸áÁ°5»þ20Ê¬¤´¤í»³Áñ¤«¤é