◇ナ・リーグ地区シリーズ第5戦カブス1―3ブルワーズ（2025年10月11日ミルウォーキー）カブスは11日（日本時間12日）、敵地でのブルワーズとの地区シリーズ第5戦に敗れ、対戦成績が2勝3敗となり敗退が決定した。勝者がドジャースとのリーグ優勝決定シリーズに進む大一番。救援左腕・ポメランツを先発起用するなどブルペン総動員だったが、初回に左腕がコントレラスに先制ソロを被弾。直後の2回に鈴木誠也が同点ソロを放