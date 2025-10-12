´ôÉì¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12Æü¸áÁ°5»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Ä¹Ìî¡¢´ôÉìÎ¾¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëËÌ¥¢¥ë¥×¥¹±üÊæ¹â³Ù¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤È¤ß¤é¤ì¤ë3¿Í¤ÎÁøÆñ¼Ô¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£40Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¡¢»Ä¤ê2¿Í¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£