¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤ÈÉ¬¤ºÆ¬¤ËÎ®¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½÷À­¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSHOW¡½YA¡×¤Î»ûÅÄ·Ã»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬¡ÖÆ±´ü¤Ã¤ÆÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»ûÅÄ¤Ï¡ÖÀ»µ²ËâII¡¢TUBE¡¢¤¢¤ÈÃ¯¤¬¤¤¤ë¤«¤Ê¡¢¤Ç¤â¤½¤ÎÊÕ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë