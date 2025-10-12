今回は、「イクメン気取りで偉そうな発言ばかり」の夫が、痛い目をみた話を紹介します。息子のアレルギーを完全に無視した夫…「夫はイクメン気取りなだけで育児なんかしませんし、家事も『やってる風』。なのにSNSに度々『イクメンで家事も仕事でもできる俺ってすごい』アピールをしているんです……。この前の休日も、『今日は俺がおやつを作る』『お前はいつも市販のお菓子ばっかあげてるから息子が可哀想だ』『俺って最高の夫