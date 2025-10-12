2年連続世界一を狙うドジャースはポストシーズンで、レッズとのワイルドカードシリーズに連勝すると、フィリーズとのナ・リーグ地区シリーズを3勝1敗で突破し、優勝決定シリーズへと駒を進めた。そんな中、自身初の二刀流で短期決戦に挑んでいるのが大谷翔平投手。MLB公式サイトは特集記事を掲載し、次回の先発予定にも言及している。 ■初戦はスネル、第2戦で大谷登板か 大谷