【モデルプレス＝2025/10/12】アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが10月10日、自身のInstagramを更新。子どもが1歳になったことを報告した。【写真】きゃりーぱみゅぱみゅ、第1子の最新ショット公開◆きゃりーぱみゅぱみゅ、子どもが1歳にきゃりーぱみゅぱみゅは「To my sweet baby, happy birthday 1歳になったね。おめでとう」と子どもが1歳の誕生日を迎えたことを報告。人差し指を「1」を表すように立て、小指にはリングをはめ