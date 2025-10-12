NPB(日本野球機構)は12日の公示を発表。巨人は西舘勇陽投手と長野久義選手を1軍登録しました。西舘投手は今季15試合に登板(うち7先発)し、2勝3敗1HPで防御率4.22。9月19日の再昇格以降は3試合すべてでリリーフ起用されており、1日の中日戦では1イニングで打者3人から3奪三振を記録する完璧な投球を見せています。長野選手は7月29日に登録抹消されて以降、約2か月半ぶりの1軍復帰です。今季は17試合出場で打率.136。ファームでは58