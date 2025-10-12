SHOW−YAのボーカリスト寺田恵子（62）が11日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする?〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜1時）に出演。下積み時代に受けたオーディション番組について明かした。寺田は、自身が下積みだった頃の音楽業界を回顧し「女の人をとってくれる音楽業界がなかったから」と話した。これを受け松岡昌宏（48）が「恐らくあったとしても、ピンだったんじゃないですか？そういうのありませんでした？バンドやって