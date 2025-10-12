1932年創業のアメリカ発ブーツブランド「Danner（ダナー）」と、確かな審美眼でファッション感度の高いファンを惹きつける「ARKnets（アークネッツ）」が再びタッグ。今回は、ダナーの名作「DANNER LIGHT」のDNAを継ぐ「WASHOUGAL」（ワシューガル）と、そのローカット版「CASCADE RANGE（カスケードレンジ）」をベースに、“デラックス仕様”へとアップデートしています。どちらもアウトドアブーツの信頼性を残しながら、街で映え