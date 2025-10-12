５人組ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」が１２日、写真集「Ｍ！ＬＫ１０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＰＨＯＴＯＢＯＯＫ〜パリじゃん〜」（主婦と生活社刊）の発売記念イベントを都内で行った。結成１０周年を記念し、パリを中心にフランスで撮り下ろし。曽野舜太が「メモリアルな写真集が出来上がった」と手応えを明かすと塩崎太智は「パリという場所にＭ！ＬＫは似合うなと思いましたし、（出版物）５作目にしてさら